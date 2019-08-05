В Вашингтоне назвали неприемлемой военную операцию Турции в Сирии

Вашингтон, 5 августа. Вашингтон обеспокоен намерениями Турции провести военную операцию на территории Сирии. В США подобные действия считают неприемлемыми, заявила руководитель пресс-службы американского Госдепартамента Морган Ортэгус.

«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1)», — сказала представитель Госдепа США.

Она добавила, что Вашингтон призывает Турцию работать со Штатами над совместным подходом. Также Ортэгус сообщила, что США продолжают вести с Анкарой активные дискуссии о зоне безопасности.

«Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны. Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», — сказала глава пресс-службы Госдепа корреспонденту ТАСС.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию на востоке от реки Евфрат, сообщает «Царьград». Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара уведомила российскую и американскую стороны о своих намерениях. Когда именно начнутся военные действия, Эрдоган не сообщил, передает телеканал «360».

Отметим, что главная цель предполагаемой турецкой военной операции — уничтожение пользующихся поддержкой США курдских бойцов в приграничных районах Сирии. Ранее Эрдоган уже требовал вывода из региона подчиненных Вашингтону вооруженных курдов, однако после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в конце 2018 года, турецкий лидер временно отложил военные операции в Сирии. Сейчас же Эрдоган готов к более решительным действиям.

«Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», — заявил президент Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.