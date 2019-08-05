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Россия

Авиация МЧС за сутки сбросила 900 тонн воды на горящие леса в Сибири

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Авиация МЧС за сутки сбросила 900 тонн воды на горящие леса в Сибири

Новосибирск, 5 августа. В воскресенье авиация российского спасательного ведомства во время тушения природных пожаров в Сибири сбросила на леса около 900 тонн воды.

Как сообщает пресс-служба МЧС, в течение суток специалистам удалось локализовать более 30 очагов на общей площади около 15 тысяч гектаров, однако на всей территории Сибири продолжают действовать около 450 очагов возгорания.

Добавим, что авиация продолжает функционировать в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области, на месте работают аэромобильные группировки в количестве 611 человек и 32 единицы техники.

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Источник: РИА Новости
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