Доктор Мясников назвал лекарства, которые помогают при приеме не по инструкции

Москва, 5 августа. О лекарственных препаратах, помогающих при приеме не по инструкции, рассказал известный российский врач Александр Мясников.

Как пояснил доктор, в общей сложности в стране каждое пятое лекарство назначается не по инструкции, что объясняется индивидуальным подходом к пациенту, пишет «Экономика сегодня».

Прежде всего, Мясников указал на аспирин, который первоначально назначался для профилактики инфаркта и инсульта, однако оказалось, что при многолетнем регулярном применении этот препарат снижает риски развития рака легких и кишечника.

Говоря об антидепрессантах, доктор называет их первыми в списке обезболивающих. Дело в том, что эти препараты, особенно амитриптилин, помогают вернуть рецепторы в нормальное состояние, и в ряде случае работают лучше обезболивающих.

Обязательные при инсульте, инфаркте и диабете статины полезны и при остеопорозе, раке легких (в сочетании с аспирином) и эректильной дисфункции, считает Александр Мясников.

Метформин, применяемый при лишнем весе и диабете, может использоваться для профилактики раков, инсультов и инфарктов, риски которых растут при ожирении и высоком сахаре.

Как напоминает RT, ранее Александр Мясников назвал препараты, которые принимает сам. Это – комбинированное средство от гипертонии эксфордж, статины от повышенного холестерина, аллопуринол от подагры, метформин, который назначают склонным к полноте людям, и аспирин, который врач принимает из-за риска инфаркта.