Москва, 5 августа. Организаторы незаконного митинга в Москве попытались пойти по пути бандеровцев и устроить массовые беспорядки, но их провокации потерпели фиаско из-за грамотных и четких действий полиции, заявил политолог Сергей Марков.

По его словам, массовые беспорядки так называемой «оппозиции» обернулись провалом. Марков считает, что провокаторы пытаются добиться вовсе не регистрации кандидатов в Мосгордуму, а устроить «российский майдан». Как пишет издание «ПолитРоссия», эксперт подчеркнул, что у них нет никаких шансов, поскольку «оппозиция» пытается навязать идеи, чуждые россиянам. Марков сравнил провокаторов незаконного митинга в Москве с бандеровцами.

«У нет никаких шансов победить демократическим путем. Есть несколько ключевых позиций, по которым они проигрывают. Народ России выступает за суверенитет России, они – против; народ России выступает за воссоединение Крыма с РФ, они – против; народ России выступает против политики насильственной дерусификации и уничтожения русской культуры, они эту политику всячески поддерживают», — добавил он.

Напомним, незаконные акции в Москве были организованы оппозицией, которая требует от властей зарегистрировать так называемых «независимых кандидатов» в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Мосгоризбирком абсолютно законно отказал некоторым оппозиционерам, поскольку в их подписных листах было значительное количество недействительных подписей. Примечательно, что еще до проверки документов в Сети появились видео, где «активисты» рисуют подписи избирателей в пользу оппозиционеров.

Не допущенная к выборам в Мосгордуму кандидат Любовь Соболь решила доказать реальность части подписей, собранных в ее поддержку. Активисты одиозного блогера Алексея Навального ходили по квартирам подписавшихся и собирали заявления о реальности оставленных им подписей. Это вызвало недовольство людей, которые отмечают, что никаких автографов не оставляли.

Между тем очевидно, что новая идея Любови Соболь о «реанимации» своей подписной кампании обречена на провал. Достоверно известно, что если не все подписи за Любовь Соболь, то по меньшей мере значительная их часть является подделкой. Так, из 725 забракованных подписей 268 человек были записаны с несуществующими паспортными данными.

Также некоторые поддержавшие кандидата москвичи проживали в другом округе, а именно в 5-м. А четыре якобы подписавшихся недавно умерли, что объясняется использованием устаревших баз при фальсификации подписей. Кроме того, имели место и другие нарушения, которые позволили почерковедам сделать вывод о сфабрикованности подписей.

Напомним, после недопуска к выборам 57 независимых кандидатов из-за множества нарушений и подделок подписей в Москве несколько дней подряд проходили несогласованные митинги на Трубной площади, однако позже москвичи потеряли к ним интерес.

Напомним, что день рождения украинского националиста Степана Бандеры официально отпраздновали на Украине 1 января 2019 года. Соответствующее постановление приняли депутаты Верховной рады. Во Львовской области 2019 год назван Годом Степана Бандеры и «Организации Украинских националистов» (ОУН1, запрещена в РФ), которая активно сотрудничала с фашистами в годы Великой Отечественной войны, а также воевала на стороне нацистов против Красной Армии.

1 Организация запрещена на территории РФ.