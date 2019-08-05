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ZTE начала продажи первых 5G-смартфонов

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ZTE начала продажи первых 5G-смартфонов

Пекин, 5 августа. Китайская корпорация ZTE начала продажу первого смартфона с поддержкой технологий связи 5G — Axon 10 Pro. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в социальной сети WeChat.

В конце предыдущего месяца ZTE начала предварительную продажу гаджетов, стоимость которых составила около 720 долларов. Отмечалось, что компания ведет переговоры с крупнейшими розничными сетями Китая, а также собирается реализовывать Axon 10 Pro в официальных магазинах ZTE.

Аппарат оборудован новейшим 8-ядерным процессором на платформе Snapdragon 855 с 6 гигабайтами оперативной памяти. Объем встроенной памяти составляет 128 гигабайт, девайс оснащен слотом для карт microSD с емкостью до 512 гигабайт.

В июле 2019 года первые восемь моделей смартфонов для мобильной связи 5G получили лицензии качества в Китае, что дало им возможность выходить на рынок.

В марте сообщалось, что ZTE готовится презентовать боковой слайдер, получивший название ZTE Axon S. Отмечалось, что слайдер оснащен раздвижным механизмом, открывающим доступ к двойной фронтальной камере.

infox - new
Источник: ZTE
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