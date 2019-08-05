СМИ сообщили о планах Японии создать военно-космическое подразделение

Токио, 5 августа. Япония намеревается создать первое космическое подразделение, которое войдет в состав национальных Сил самообороны. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По информации издания, первое японское военно-космическое подразделение должно появиться в 2020 году. В него войдет около 70 специалистов, которых будут готовить к работе в Японском агентстве аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Штаб-квартира нового подразделения расположится на военно-воздушной базе в городе Футю (префектура Токио), сообщает «Газета.ru».

Сотрудники военно-космического подразделения будут наблюдать за космическим пространством, что позволит предотвратить возможные атаки со стороны спутников других стран, а также избежать столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Мониторинг будет осуществляться с помощью высокочувствительного радара, оптического телескопа и специальной системы слежения, разработку которой закончат к 2023 году, пишут «Известия».

Отмечается, что изначально Япония намеревалась создать военно-космическое подразделение в 2022 году. Однако после того, как США объявили о формировании собственных Космических сил к 2020 году, в Токио решили сдвинуть запуск своей аналогичной структуры на более ранние сроки, сообщает KP.RU. Предполагается, что японское и американское подразделения будут активно сотрудничать.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что союз Вашингтона и Токио достиг небывалой мощности. Об этом он сообщил, обращаясь к японским и американским военнослужащим во время совместного визита с президентом США Дональдом Трампом на базу японских сил самообороны.