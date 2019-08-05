Москва, 5 августа. Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду назвал свой любимый фильм. По его словам, у него много любимых картин, чаще он смотрит документальные фильмы.

«Возможно, мой самый любимый — «Молчание ягнят». Это старый фильм, но я очень люблю драму», — уточнил футболист в интервью сайту soccer.com на YouTube.

Кроме того, в ходе беседы Роналду назвал игрока из прошлого, с которым хотел бы сыграть. Он подчеркнул, что сыграл бы с Эйсебио, который является одним из символов Португалии, он был удивительным человеком.

Ранее Роналду признался, что недостаточно умен.

«Не скажу, что я глуп, но однозначно недостаточно умен для того, чтобы принимать участие в выборах президента ФИФА», — заявил он в Лондоне на премьере документального фильма «Роналду».

Криштиану Роналду также сказал, что совершенно не беспокоится за собственное будущее, поскольку в «состоянии играть на самом высоком уровне еще несколько лет». И добавил, что в будущем у него есть ряд проектов, которые ему более интересны, чем президентство в ФИФА.

Фильм о Роналду снимала команда, работавшая над фильмом о певице Эми Уайнхаус. Как заявил агент Роналду Хорхе Мендес, у зрителей теперь «есть шанс увидеть реальную Криштиану».

Напомним, форвард футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Voiture Noire, который считается самым дорогим в мире. Его стоимость составляет 11 миллионов евро.

Обладая мощностью в 1500 лошадиных сил, эта машина способна разгоняться до 420 километров в час.

Отмечается, что испытать машину на ходу футболист сможет не раньше 2021 года – инженерам требуется около полутора лет на наладку автомобиля, пишет «Газета.ru».

Ранее французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Криштиану Роналду занял в нем второе место, получая в год 113 миллионов евро. Также он вошел в пятерку лучших футболистов мира по мнению лидера ФК «Барселона» Лионеля Месси. А в прошлом году Федеральное агентство новостей приводило результаты медицинского обследования Роналду. По мнению врачей туринского «Ювентуса», 33-летний футболист имеет физические показатели 20-летнего мужчины.

Медики сравнивают физические показания 33-летнего футболиста со здоровьем 20-летнего мужчины.

Согласно медобследованию, в организме Роналду всего 7% жира, когда средний показатель составляет 10–11%. На прошедшем в России чемпионате мира футболист пробежал почти 34 километра, став при этом одним из самых быстрых спортсменов мундиаля.

В апреле был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Французский журнал France Footbal подготовил список самых высокооплачиваемых футболистов и тренеров мира. Первое место в списке занял капитан «Барселоны» Лионель Месси, чей доход составляет около 130 миллионов евро в год (до вычета налогов). В эту сумму включена не только зарплата футболиста в клубе, но и рекламные контракты. Второе место занимает главный соперник Месси – Криштиану Роналду. Он получает в год 113 миллионов евро. Третье место получил бразилец Неймар, зарабатывающий 91,5 миллионов евро в год. Лидером по доходу среди футбольных тренеров стал Диего Симеоне, тренирующий мадридский клуб «Атлетико». В год он получает около 41 миллиона евро. Это немногим больше годового дохода футболиста Гарета Бейла, который занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых игроков.