Бывшая футболистка «Чертаново» скончалась в 21 год

Москва, 5 августа. Экс-игрок футбольного клуба «Чертаново» Анастасия Березина скончалась на 22-м году жизни. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте женского клуба.

По данным пресс-службы, девушки не стало в ночь на 4 августа. Березина в течение 11 лет выступала за московский клуб, пройдя все этапы становления — от начальной школы до попадания в основной состав главной команды.

«Чертаново» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Анастасии Березиной и скорбит вместе с ними. Мы гордимся тем, что ты была нашей частью и всегда будем тебя помнить», — следует из сообщения.

О причине смерти футболистки не сообщается.

Напомним, в начале июля текущего года левая крайняя сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.