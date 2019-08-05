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В Белоруссии определили дату президентских выборов

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В Белоруссии определили дату президентских выборов

Минск, 5 августа. Руководитель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина назвала предполагаемую дату проведения президентских выборов.

Размышлениями на тему глава белорусского ЦИК поделилась во время интервью телеканалу ОНТ, напомнив, что выборы руководителя государства должны пройти в сроки, обозначенные в конституции.

«Я думаю, что президентская кампания, скорее всего, пройдет в тот срок, который определен конституцией. Последнее возможное воскресенье — 30 августа 2020 года», — уточнила Ермошина.

При этом руководитель ЦИК Белоруссии пояснила, что указанные сроки являются приемлемыми с точки зрения проведения организационной работы, сообщает телеканал 360.

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Источник: РИА Новости
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