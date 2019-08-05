Москва, 5 августа. Малочисленность незаконного митинга в Москве, прошедшего 3 августа, была предсказуема, рассказал российский журналист и блогер Олег Лурье. По его словам, незаконную акцию 3 августа в Москве посетило значительно меньше людей, чем прошлую, которая состоялась 27 июля.

Лурье назвал предсказуемой малочисленность незаконного митинга в Москве. Как уточнил представитель средств массовой информации, молодежь начинает понимать, что ее используют. Лурье уточнил, что на последнем митинге было много провокаторов. Как пишет «Политэксперт», акция проводилась для отчетности перед зарубежными кураторами. Организаторы прекрасно понимали, что «поддержку» им не собрать.

Ранее сообщалось, что «оппозиция» потерпела крах, не собрав людей на незаконном митинге в Москве. Оппозиционеры призывали своих сторонников выйти на улицы Москвы в субботу.

На мероприятии 27 июля участники незаконной акции устраивали провокации и беспорядки, бросали в полицейских бутылками и распыляли против них газ. Правоохранители в свою очередь действовали аккуратно: находили провокаторов в толпе и выводили их. Сотрудники полиции защищали граждан от обезумевшей оппозиции и обеспечивали безопасность.

Организаторы несанкционированного митинга «оппозиции» в Москве подставили школьников, спрятавшись за спинами подростков от полиции. О присутствии несовершеннолетних на незаконной акции стало известно из сюжета телеканала «Дождь», который считается «оппозиционным». Журналисты пообщались с 14-летней школьницей, которая пришла днем 27 июля на Тверскую улицу.

Телеканал «Дождь» поспешно удалил видео с официального ресурса, однако скриншоты, на которых запечатлена несовершеннолетняя участница митинга, успели распространить авторы Telegram-каналов. Кроме того, среди участников незаконного митинга были замечены и другие школьники. Например, группа подростков, каждому из которых не более 16 лет на вид, сидела на заборе недалеко от Пушкинской площади, где провокаторы прорвали заграждение и оказали сопротивление полиции.

Отметим, что это не первый случай, когда так называемая оппозиция привлекает к своим незаконным акциям несовершеннолетних. Так, школьники присутствовали на митингах, которые прошли в феврале 2018 года в Петербурге и в Москве. Ранее в Госдуме призывали ужесточить наказание за привлечение школьников к несогласованным протестным акциям – об этом говорила член думского комитета по социальной политике Светлана Бессараб. Депутат также предлагала штрафовать родителей и опекунов задержанных на таких акциях подростков за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, так называемая оппозиция организовала несанкционированный митинг 27 июля, чтобы оказать давление на избирательные комиссии, на законных основаниях не допустившие до выборов в Мосгордуму кандидатов, предоставивших «липовые» подписи. При этом недопущенные кандидаты могли обратиться в суд, однако они предпочли устроить провокации и беспорядки.

До начала несанкционированного митинга глава ГУ МВД России по Москве Олег Баранов заявил, что сотрудники правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Чтобы пресекать незаконные действия провокаторов, на Тверскую улицу направили усиленный наряд полиции.