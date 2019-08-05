Жертвами взрыва в Каире стали не менее 19 человек. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Каире Не менее 19 человек погибли и около 30 пострадали в результате мощного взрыва в столице Египта — Каире. О трагичной новости сообщило Министерство здравоохранения страны. Инцидент произошел вблизи Национального института онкологии. По одной из версий, причиной стало ДТП: на городском шоссе столкнулись несколько машин, в одной из которых находился кислородный баллон. Авария привела к взрыву, а затем и к сильному пожару, от огня частично пострадало здание самого института, но его уже удалось потушить. Оперативники еще выясняют все подробности ЧП.

Трамп займется проблемой расстрелов Тем временем власти США намерены раз и навсегда решить проблему массовых расстрелов. Их произошло сразу три за последний уик-энд. Американский президент Дональд Трамп обсудил ситуацию с главами ФБР, Минюста, губернаторами регионов и членами Конгресса. По его словам, проблема не решается годами, и это необходимо остановить. Напомним, что в субботу из-за стрельбы в Техасе погибли 20 человек; на следующий день еще девять стали жертвами инцидента в Огайо. Вслед за этим третья стрельба прогремела в Чикаго — ранены семь человек, один из них в критическом состоянии. Дональд Трамп вскоре выступит с новым заявлением на эту тему.

США и Германию уличили во вмешательстве Российский МИД обратится к США и Германии по поводу их вмешательства во внутренние дела нашей страны. Об этом заявила представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, иностранные дипломаты и журналисты подстрекали жителей Москвы к участию в несогласованных митингах: например, посольство Штатов в российской столице опубликовало маршрут субботней акции, фактически призвав к участию в ней. Информацию активно распространяли и западные СМИ. Напомним, что протесты 3 августа организовали сторонники Алексея Навального, не допущенные к выборам в московскую думу из-за многочисленных нарушений. Однако все попытки создать массовые беспорядки в итоге успешно пресекли стражи порядка.