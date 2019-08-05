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Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

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Япония выразила протест РФ из-за учений на Курилах

Токио, 5 августа. Япония выразила России протест в связи с предстоящими учебными стрельбами на острове Кунашир, который Токио считает японской территорией. Об этом заявил генсек кабмина Японии Есихидэ Суга.

Политик рассказал, что Токио собирает данные о стрельбах, которые должны пройти на Кунашире с  5 по 10 августа.

«По дипломатическим каналам 1 августа мы заявили протест российской стороне, сообщив, что наращивание российского военного присутствия на северных территориях не соответствует нашей позиции и неприемлемо», — отметил Суга.

Между Россией и Японией с момента окончания Второй мировой войны нет мирного договора. Условием его заключения Токио ставит возвращение четырех островов южнокурильской гряды: Хабомаи, Шикотан, Итуруп и Кунашир. Свои претензии японская сторона основывает на Трактате о торговле и границах 1855 года.

Москва считает Южные Курилы российской территории, так как острова вошли в состав СССР после Второй мировой войны, и имеющий соответствующее международно-правовое оформление российский суверенитет над ними не подлежит сомнению.

Тем не менее японская сторона продолжает заявлять о территориальных претензиях. Ранее российское посольство в Токио получило представление от МИД Японии в связи с поездкой премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на остров Итуруп. Диппредставительство отклонило его, сообщила газета «Известия».

Очередная встреча в вехах может состояться в сентябре во Владивостоке. По данным телеканала «360», уже прорабатывается визит премьер-министра Японии Синдзо Абэ на Восточный экономический форум.

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Источник: РИА Новости
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