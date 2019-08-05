Экономист заявил о необходимости избавиться от Бреттон-Вудской и долларовой систем

Москва, 5 августа. Долларовая система, которая раздувалась в течение века, скоро лопнет. Об этом заявил российский экономист Михаил Хазин.

В середине текущего месяца Бреттон-Вудская система международных расчетов (Bretton Woods system) должна будет отметить 75-ю годовщину создания. Она поспособствовала переводу международной экономики на доллары. Многие аналитики предрекают ей еще как минимум 70 лет безоблачного будущего, однако у некоторых экспертов есть сомнения на этот счет.

Как отметил Хазин, эта система существовала и приносила доход лишь за счет регулярного расширения, но теперь, когда она уперлась в стену — расширяться некуда.

После формирования Бреттон-Вудской системы финансисты начали получать более половины общей прибыли экономики вместо 5%, на которые им приходилось ранее существовать. В XX веке такая история устраивала всех игроков мирового рынка, но сегодня экономка замедлила темпы роста, поэтому от системы расчетов могут захотеть избавиться, пишет «Политэксперт».

По словам экономиста, на сегодняшний день инфраструктура Бреттон-Вуда потребляет колоссальное количество средств, несмотря на исчезновение главного источника доходов. От этого пережитка прошлого необходимо избавляться. Вопрос заключается в том, что никто не знает, как это сделать.

Хазин считает, что, возможно, распад начнется самостоятельно подобно организму, который не получает жизненно необходимых ресурсов и погибает.

Ранее американский политический эксперт Джек Расмус заявил, что Вашингтон будет оказывать сопротивление России в ее попытках снизить роль доллара в мировой финансовой системе.