Британский подросток стал инвалидом из-за загадочной болезни

Лондон, 5 августа. Британский подросток оказался в инвалидном кресле из-за неизвестной болезни, которую не смогли определить врачи. Диагноз юноше пытаются поставить уже более полутора лет, сообщает Daily Mail.

В январе 2018 года проживающий в пригороде Лондона Валентино Эродоту, которому тогда было 15 лет, начал испытывать сильную боль и жжение в груди. Спустя две недели, у подростка начались проблемы с самостоятельным передвижением. Вспоминая симптомы сына, его мать говорит, что юноша стал двигаться очень медленно, кроме того, ему было трудно даже поднимать веки. Через восемь недель после появления боли в груди у Валентино полностью отказали ноги. Сейчас он перемещается на инвалидном кресле.

Когда у подростка появились первые симптомы, врачи подумали, что это гастрит. Затем медики предположили, что у юноши синдром хронической усталости и глютеновая атаксия, однако лечение этих болезней не дало никакого результата. Валентино прошел несколько обследований, однако ни анализ крови, ни томография не выявили ничего необычного. Также врачи предполагали, что у юноши болезнь Лайма. В течение четырех месяцев подростка пытались лечить от этого недуга, однако улучшений не наступило.

Чтобы узнать диагноз сына, 41-летние родители Валентино уже потратили 35 тысяч фунтов стерлингов (около 2,7 миллиона рублей). 30 тысяч они взяли из собственных сбережений, еще пять тысяч собрали с помощью пожертвований. Отец и мать заболевшего заявляют, что не собираются останавливаться и планируют продолжать поиски диагноза. Они возлагают большие надежды на генетическое тестирование и осмотры у ревматолога и иммунолога.