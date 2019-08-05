Десятки дач под Хабаровском оказались под водой из-за паводка

Хабаровск, 5 августа. Несколько десятков дач на островах под Хабаровском оказались затоплены в результате подъема уровня воды в реке Амур, который к утру понедельника достиг отметки более 4 метров. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба ГУМЧС России по региону.

Ранее стало известно, что в прошедший четверг уровень реки у Хабаровска достиг 630 сантиметров. В министерстве чрезвычайных ситуаций предупреждали дачников о необходимости спасти урожай заблаговременно.

По данным краевого ведомства, в настоящее время продолжается повышение уровней воды в реке Амур, из-за чего происходит постепенное подтопление островной части краевого центра. В результате бедствия десятки дач оказались под водой, пишет «ФедералПресс».

Сообщается, что в течение ближайших 48 часов ожидается дальнейший подъем уровня воды на 40-45 сантиметров.

Как пишет «Газета.Ru», ранее в Амурской области было предложено ввести режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба на фоне не прекращающихся паводков в регионе.