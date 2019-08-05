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Член ОП Москвы объяснил, почему «оппозиция» не провела митинг на проспекте Сахарова

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Член ОП Москвы объяснил, почему «оппозиция» не провела митинг на проспект Сахарова

Москва, 5 августа. Организаторы незаконного митинга в Москве отказались проводить его на проспекте Академика Сахарова, где было получено разрешение, поскольку им было важно отчитаться перед спонсорами. Такое мнение высказал член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

Организаторы требовали у московских властей согласовать митинг на Лубянке, напротив здания ФСБ, просьба по понятным причинам не была удовлетворена.

По словам эксперта, «оппозиционеры» отказались от легальной площадки по трем причинам.

«Первая — они прекрасно понимали, что на Сахарова выйдет мало людей, а проспект большой, и небольшая кучка митингующих на нем смотрелась бы жалко»!» — считает Данилин

В беседе с журналистами iReactor он подчеркнул, что выход на проспект Академика Сахарова считался бы у «оппозиции» провалом.

Вторая причин — желание устроить провокацию в Москве. Данилин считает, что это необходимо для отчета перед спонсорами за напрасно потраченные деньги.

Третья причина по проведению несанкционированных митингов в разных точках Москвы преследовала цель вовлечь в свои ряды обычных жителей города, которые мирно гуляли по городу, и могли быть задержаны правоохранителями.

Напомним, что несанкционированный митинг в центре Москвы организовали сторонники блогера Алексея Навального. «Независимых кандидатов» в Мосгордуму, среди которых Илья Яшин, Любовь Соболь и другие, не зарегистрировали, поскольку у них были многочисленные нарушения: фейковые подписи и подписи умерших людей. Это стало поводом для митинга.

Ранее член Совета Федерации Сергей Цеков высказал мнение, что «оппозиция» специально переводит несогласованные митинги в провокации.

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Источник: iReactor
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