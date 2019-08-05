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Россия

Институт цеховых и офисных врачей собираются возродить в России

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Институт цеховых и офисных врачей собираются возродить в России

Москва, 5 августа. В федеральном министерстве здравоохранения прорабатывают вопрос возрождения в стране института цеховых врачей.

Как сообщают «Известия», в срок до 20 августа Минздрав должен предоставить в российский Кабмин соответствующие предложения, в которых будут учтены позиции других заинтересованных министерств и ведомств.

Прежде всего, должны прозвучать идеи, каким образом будет оплачиваться работа таких врачей, а также каким образом стимулировать работодателей открывать медицинские подразделения в компаниях.

«Экономически целесообразно открывать медчасть на предприятии, где работают не меньше 15 тыс. человек. Вероятно, даже одну на несколько предприятий», — рассказал первый директор фонда ОМС Владимир Гришин.

При этом, по мнению специалиста, на малых и средних предприятиях можно было рассмотреть вариант «приходящего» врача – медика, который работал пару раз в неделю. Правда, надо понять, насколько это целесообразно.

По оценке члена экспертного совета при правительстве Александра Сафонова, содержание медицинского кабинета обойдется до трех миллионов рублей в год. Также необходимо платить врачу зарплату: не меньше 700–800 тысяч рублей в год.

Институт цеховых и офисных врачей собираются возродить в России

Федерация независимых профсоюзов России поддерживает правительственную инициативу. Развитие системы организации медпомощи на производстве будет способствовать поддержанию безопасной обстановки на предприятиях, сообщает «Газета.ru».

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