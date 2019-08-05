Синдзо Абэ планирует участвовать в ВЭФ

Токио, 5 августа. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен участвовать в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в сентябре текущего года во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил в понедельник генсек японского правительства Есихидэ Суга.

Ранее президент РФ Владимир Путин, находясь в Осаке, заявил, что надеется увидеть Синдзо Абэ на ВЭФ. По словам Есихидэ Суги, лидерам двух стран необходимо встретиться именно потому, что «имеются проблемы». Визит Абэ прорабатывается, он состоится, если позволят обстоятельства, отметил политик.

Ранее член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков заявил, что рано или поздно японцам придется смириться с тем, что Россия никогда не отдаст острова Шикотан и Итуруп.