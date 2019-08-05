Россияне рассказали, сколько денег предпочитают тратить на еду в путешествиях

Москва,5 августа. Более 80% россиян считают, что на отдыхе необходимо пробовать различные кулинарные изыски, чтобы погрузиться в чужую культуру, сообщает РИА Новости.

Так, 42% респондентов во время выбора маршрута обращают внимание на национальную кухню, 16% считают особенности местной кухни одним из главных факторов для принятия решения.

Среди иностранных туристов пробовать местную кухню в путешествии больше всего предпочитают бразильцы, мексиканцы и колумбийцы.

Половина опрошенных россиян подчеркивают, что менее отрицательно реагируют на цены на еду в поездке, чем на родине. Четверть российских туристов положительно относится к тратам на человека в день от 500 до 1000 рублей, еще 32% готовы платить за еду от одной тысячи до 2000 рублей, 18% считают нормальным тратить на еду в день от 2000 до 4000 рублей. Отмечается, что траты больше 4000 в день на еду не пугают каждого 20 российского туриста.

Чаще всего россияне ищут информацию о кафе и ресторанах на отдыхе из Интернета, так поступают 83% туристов, 40% предпочитают читать тематические сайты, 30% ориентируются на социальные сети, а 13% узнают информацию из блогов.

53% россиян спрашивают о хороших ресторанах и кафе местных жителей, 48% туристов интересуются мнением семьи, друзей и коллег.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что расходы россиян на отдых внутри страны выросли на 10-15% в сравнении с 2018 годом. Так, российский турист тратит 46 тысяч рублей на отдых, в 2018 — 45 тысяч рублей, сообщает «Газета.ru».