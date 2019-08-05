Москва, 5 августа. Член Совета Федерации Игорь Морозов рассказал о четкой и грамотной работе полиции во время незаконных митингов в минувшую субботу.

Сенатор отметил, что организаторы прошедшего в Москве 3 августа незаконного митинга действуют за деньги и формируют картинку «полицейской жестокости».

«В России проводят серию заказных и явно проплаченных митингов, которые не санкционированы и ставят целью дестабилизацию обстановки», — цитирует парламентария «Экономика сегодня».

Он напомнил, что государство имеет право применять силу, если это оправданно защитой закона и граждан. Морозов добавил, что стражи порядка делают все, чтобы не допустить повторения украинского сценария в России, к которому могут привести массовые беспорядки.

«За последними всегда следуют погромы, грабежи, страдания и гибель людей. Яркий пример этому мы не так давно видели на Украине. И наши правоохранительные органы делают все, чтобы этот сценарий не повторился в России», — подчеркнул Морозов.

В минувшую субботу, 3 августа, в Москве прошел незаконный митинг. Его организаторами выступили соратники блогера Алексея Навального, которые получили отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы. Причиной такого решения послужило большое количество брака в подписных листах и наличие поддельных подписей.

Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие представители так называемой «несистемной оппозиции», зазывали граждан на противоправные сходки, участники которых вели себя агрессивно. Тем не менее полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым сумела обеспечить москвичам и туристам безопасность.