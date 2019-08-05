В Госдуме отметили высокое качество работы полиции на незаконных митингах в Москве

Москва, 5 августа. Высокое качество работы полиции на незаконных митингах в Москве отметил депутат ГД Евгений Федоров.

С заявлением на тему российский парламентарий выступил во время интервью «НьюИнформ», отметив грамотную и слаженную работу полицейских, обеспечивающих порядок на московских улицах.

«Фактически мы вышли на цифру когда 100% преступников и хулиганов у нас задерживаются, а это очень хороший показатель, который говорит о высоком качестве работы полиции, и весь народ в этом полицию поддерживает», — рассказал депутат Госдумы.

«Этот показатель теперь необходимо распространить на уголовную компоненту жизни нашего общества, и тогда будем считать, что мы наладили правоохранительную систему необходимого качества», — пояснил Федоров.

Парламентарий выразил благодарность сотрудникам полиции, которые защищают порядок, спокойствие и безопасность граждан, а также отметил, что половина из задержанных граждан снова оказались приезжими.

Как напоминает «Газета.ru», в субботу в Москве состоялась несанкционированная властями акция так называемой «оппозиции», организаторами которой стали соратники блогера Навального.

Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие «оппозиционеры», получившие отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы из-за большого числа брака в подписных листах, а также наличия в них поддельных подписей, призывали граждан к незаконным действиям.

Несмотря на то, что часть участников незаконного митинга вела себя агрессивно, полиция обеспечила москвичам и туристам безопасность. Во время несанкционированной акции были задержаны около 600 человек, позже они были отпущены после проверки документов.