Названы самые популярные авианаправления у россиян

Москва, 5 августа. Эксперты Aviasales назвали самые востребованные авианаправления у россиян.

Выяснилось, что чаще всего российские туристы отправляются в Москву, Крым, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные воды и Краснодар. При этом в Москву, Санкт-Петербург и Минеральные воды чаще летают мужчины. Им на 16% больше было продано билетов. Женщины-путешественницы отправляются в Краснодар, Крым и Сочи на 27% чаще мужчин.

Среди зарубежных направлений мужчины предпочитают Рим, Прагу, Берлин и Бангкок. А женщины любят отдыхать в Стамбуле, Ларнаке, Барселоне, Париже и Тель-Авиве.

Ранее стало известно, что россияне установили новый рекорд посещаемости Турции. Как сообщают «Известия», с начала года в этой стране отдохнули более 2,7 миллионов туристов. Это на 13,9% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Отметим, из-за языкового барьера россияне предпочитают не ездить в Китай, Японию, Марокко, США, Аргентину, Францию и Таиланд, сообщает телеканал «360».

Напомним, россияне рассказали, что предпочитают в отпуске экономить на мобильном Интернете, авиабилетах и экскурсиях. Так, более 50% респондентов покупают билеты лоукостеров, путешествуют по безбагажному тарифу, а также выбирают самые дешевые тарифы. 15% российских туристов экономят на мобильном интернете, предпочитая использовать кафе с Wi-Fi или интернет в отеле. Также россияне в целях экономии не пользуются экскурсиями, предпочитая скачивать аудиогид.