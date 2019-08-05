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Из-за дождей в горах Китая погибли девять человек

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Из-за дождей в горах Китая погибли девять человек

Пекин, 5 августа. Девять человек погибли и четыре пропали без вести из-за вызванных сильными дождями горных потоков в китайской провинции Хубэй. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Ранее СМИ сообщали о семи погибших и 10 оказавшихся в ловушке в горном ущелье. На утро понедельника был спасен 61 человек.

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в районе 23.00 (18.00 по московскому времени). В результате сильных осадков на территории уезда Хэфэн в ловушке в горном ущелье оказались десятки человек.

К месту происшествия власти направили более 60 сотрудников аварийно-спасательных служб и 14 автомобилей. Поисковые работы продолжаются.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате взрыва кислородного баллона в столице Египта.

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Источник: Xinhua
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