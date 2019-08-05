Запад вмешивается в дела РФ с помощью купленной оппозиции

Москва, 5 августа. Российский сенатор Сергей Цеков прокомментировал решение российского министерства иностранных дел разобраться с вмешательством в дела нашей страны со стороны Вашингтона и Берлина.

Размышлениями на тему член Совета Федерации поделился в интервью изданию «Слово и дело», отметив, что реакция российского МИД – хорошее начинание.

«Хорошо, что на эти вещи обратили внимание. В принципе, мы и так понимаем, что и американцы, и европейцы постоянно вмешиваются в наши внутренние дела, подогревают антироссийские настроения и, в целом, делают некую рекламу так называемой «оппозиции», — отметил сенатор.

«Мы понимаем, что и «оппозиция» выступает за счет средств, которые получают от западных государств. Такие примеры свидетельствуют о стопроцентном влиянии и вмешательстве во внутренние дела России», — констатировал член верхней палаты российского парламента.

Как напоминает «Газета.ru», накануне вечером официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что дипломаты и СМИ из США и ФРГ вмешались во внутренние дела России во время несанкционированной акции в Москве.

Так, американское посольство в российской столице опубликовало маршрут субботней незаконной акции, а германский телеканал Deutsche Welle призывал россиян участвовать в «шествии оппозиции».

Добавим, что 3 августа в Москве состоялась незаконная акция, организованная сторонниками Навального, якобы «поводом» для которой стал отказ избиркома Москвы регистрировать на выборы в Мосгордуму ряд «независимых» кандидатов. В ходе проверки эксперты ведомства выявили поддельные подписи в подписных листах «оппозиционеров», в том числе подписи людей, которых нет в живых.

Во время несанкционированной акции сторонники «оппозиции» пытались организовать в российской столице массовые беспорядки, во время которых из-за различных правонарушений были задержаны около 600 человек. Позже они были отпущены после проверки документов.