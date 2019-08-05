Посольство РФ выразило соболезнования семьям погибших из-за стрельбы в США

Вашингтон, 5 августа. Посольство России в Соединенных Штатах выразило соболезнования семьям жертв стрельбы в Эль-Пасо, Дейтоне и Чикаго. Соответствующее сообщение опубликовано на странице диппредставительства в соцсети Facebook.

«Посольство разделяет скорбь с теми, кто потерял близких, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

В минувшую субботу, 3 августа, в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо на западе штата Техас в результате стрельбы погибли 20 и получили ранения 26 человек, сообщило RT.

В Дейтоне, штат Огайо в результате стрельбы погибли 10 человек, в том числе сам стрелок. Ранения получили 27 человек.

Той же ночью в Чикаго произошла стрельба на детской площадке. В результате инцидента получили ранения семь человек.