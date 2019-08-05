Эксперт рассказал, как западные СМИ освещают незаконные митинги в России

Москва, 5 августа. Западные СМИ и дипломаты стремятся показать, что в России «установился тоталитарный режим». Они придерживаются такой четкой установки, об этом заявил профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев.

«Им нужны доказательства: какие-то фотографии, что в РФ — тоталитарный режим. Они смакуют любые подробности, провоцируют к тому же», — заявил политолог.

Он положительно оценил инициативу МИД РФ направить официальное обращение в посольства США и Германии из-за вмешательства дипломатов и государственных СМИ этих стран во внутренние дела России.

Матвейчев напомнил, что иностранные агенты всегда вмешивались в российские выборы. По его словам, было время, когда на территории РФ работала фирма Inter News, через которую «прошли» 90% журналистов. Эксперт подчеркнул, что Московская школа политисследований получает западные гранты.

«Иностранцы работают во всех регионах и вмешиваются во все выборы», — отметил Матвейчев в беседе с журналистами «Политики сегодня».

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что посольство США в Москве опубликовало маршрут субботней незаконной акции, фактически призвав к участию в ней. Также официальные представитель МИД РФ подчеркнула, что призывы к участию в митингах осуществлял немецкий телеканал Deutsche Welle. По ее словам, это было «феноменальным проколом».

Напомним, 3 августа в Москве прошел несанкционированный митинг сторонников блогера Алексея Навального из-за отказа Мосизбиркова зарегистрировать «независимых кандидатов» на выборах в Мосгордуму. В Мосизбиркоме выявили нарушения в подписных листах «оппозиционеров»: поддельные подписи и подписи умерших людей. Правоохранители задержали на митинге более 600 человек, позже они были отпущены после проверки документов.