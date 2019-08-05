Названы отрасли с самыми высокими зарплатами у россиян

Москва, 5 августа. Эксперты выяснили, что россияне получают самые высокие зарплаты в стране в пяти отраслях.

Результаты масштабного исследования публикует РИА Новости: оказалось, что для того, чтобы зарабатывать большие деньги, надо иметь соответствующее образование и трудиться в отрасли «Добыча полезных ископаемых».

«В первую очередь высокие зарплаты у нефтяников, газовиков, а также у шахтеров. В целом порядка 37% работников данной сферы могут похвастаться высоким заработком – больше 75 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

На втором месте топа самых больших зарплат России – отрасль «Рыболовство и рыбоводство». Здесь больше 75 тыс. в месяц зарабатывают более трети работающих. Правда, справедливости ради отметим, что всего в отрасли заняты менее 100 тысяч человек.

Третью строчку своеобразного рейтинга занимает финансовая отрасль Российской Федерации, где высокой зарплатой (выше 75 000 рублей) могут похвастаться 33% работников сферы.

Еще на двух местах топ-5 отраслей экономики с хорошими возможностями заработать находятся сферы «IT, связь и массовые коммуникации», а также «Профессиональная, научная и техническая деятельность», где более 75 тысяч рублей в месяц зарабатывают более четверти занятых в отраслях работников.

Как напоминает «Газета.ru», в конце июля ученые выяснили, что личные качества характера могут влиять на уровень заработной платы точно также, как и наличие высшего образования.

По данным специалистов из Высшей школы экономики Ксении Рожковой, эмоционально нестабильные сотрудники получают зарплату почти на 5% меньше своих уравновешенных коллег.