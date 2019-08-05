Сенатор призвал не верить заявлениям о рискующих потерять работу миллионах россиян

Москва, 5 августа. Председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что в ближайшие 10 лет некоторые россияне могут потерять работу, но трудоустроятся в смежные отрасли.

Сенатор прокомментировал заявление члена комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина о том, что к 2030 году потерять работу рискуют 15 миллионов россиян.

По словам Шеина, в большинстве стран мира наблюдается тенденция к тому, что трудящиеся в сфере услуг люди в ближайшем будущем будут не нужны. В качестве примера депутат привел ситуацию с сокращением 50 тысяч сотрудников Сбербанка и заменой продавцов в магазинах аппаратами, которые позволяют покупать продукты по QR-коду.

По словам депутата, невостребованными станут работники с низкой квалификацией: охранники, продавцы, водители, сообщила Газета.ru.

Рязанский счел заявление коллеги из ГД голословным и призвал не верить его прогнозу.

«Конечно, эти цифры надуманы. Их никто серьезно не рассчитывал. Это некоторая «пугалка»: каждому из нас найдется место в этой жизни. Когда-то были лошади, потом их заменили паровые машины, потом поезда, а потом самолеты… Но поезда и самолеты существуют. Я верю, что экономика не лишена какого-то центра тяжести», — цитирует сенатора «Политика сегодня».

По мнению Рязанского, в ближайшие 10 лет возможен лишь небольшой всплеск. При этом люди, которые потеряют работу, смогут устроиться в специализирующиеся на смежных отраслях компании.

В качестве примера сенатор привел сборочные мощности АвтоВАЗа, где роботы «почти заменили» сотрудников.