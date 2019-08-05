Эксперт объяснил вмешательства Запада в дела РФ заинтересованностью в «цветной революции»

Москва, 5 августа. Запад вмешивается во внутренние дела России, поскольку заинтересован в «цветной революции». Такое мнение высказал член Общественного совета при Минобороны РФ, главред журнала «Национальная оборона» Юрий Коротченко.

В беседе с журналистами Nation News он подчеркнул, что страны Запада рассчитывают на дестабилизацию ситуации в России.

«В перспективе американцы, по всей очевидности, хотели бы, чтобы в России произошла «цветная революция», — подчеркнул Коротченко.

По его словам, на Западе хотят видеть Россию в том виде, в котором она была при первом президенте Борисе Ельцине. Коротченко считает, что нынешние российские власти делают много для укрепления суверенитета, а такая политика не нравится странам Запада.

«В данном случае деятельность посольства США и тех структур, которые работают под его крышей, а мы прекрасно понимаем, что там есть не только дипломаты, но и разведчики, укрепляет моральный дух отдельных представителей нашей несистемной оппозиции», — заявил Коротченко.

По его мнению, деятельность американских дипломатов носит характер вмешательства во внутренние дела РФ.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольство США опубликовало маршрут «прогулки» во время несанкционированной акции. Она подчеркнула, что таким образом посольство призывало людей подключиться к этой незаконной акции.

«Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Она подчеркнула, что МИД РФ направит обращение в посольства США и Германии по поводу вмешательства дипломатов и государственных СМИ этих стран во внутренние дела России.

Напомним, оппозиция провела в центре Москвы несанкционированные митинги из-за недопуска «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму. Мосгоризбирком обнаружил в подписных листах кандидатов фейковые подписи, а также данные москвичей, которые давно умерли. Среди уличенных в подделке подписей: Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь и другие.