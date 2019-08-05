Призывы провокаторов к расправам над детьми полицейских должны жестко пресекаться

Москва, 5 августа. Руководитель АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров прокомментировал ситуацию с задержанием подозреваемого в распространении призывов к расправе над детьми полицейских жителя Подмосковья Владислава Синицы.

«ФСБ и СК РФ, отдел «К», в полной мере контролируют происходящее в Сети. При этом, не нарушая свободу слова и свободу выражения наших граждан. Это необходимые меры для защиты от механизмов интернет-террора, призывов и сборов людей для антиправительственных действий, митингов. Предотвращения терроризма и других преступлений», — цитирует Захарова Newinform.

По словам политолога, благодаря обеспечению современными устройствами, работа силовых ведомств не дает злоумышленникам шансов уйти от наказания. Принятые ими меры он назвал правильными и оправданными для защиты граждан и страны «от пагубного влияния извне».

Эксперт отметил, что такого контроля нет для мирных россиян и их семей, так как в России все делается для защиты мирного населения и государства.

Захаров также отметил, что пришло время признать, что в стране нужно водить регистрацию пользователей соцсетей по паспорту или водительскому удостоверению. Такие меры, по мнению политолога, нужны для защиты граждан от провокаторов, мошенников и злоумышленников. При этом Интернет станет более безопасным, а борьба с терроризмом, экстремизмом и вербовщиками участников бандформирований станет легче.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Москве за призывы к насилию над детьми правоохранителей в соцсетях задержали жителя Подмосковья Владислава Синицу. По версии следственных органов, мужчина разместил соответствующий пост в сервисе микроблогов Twitter после незаконного митинга в Москве.

Несанкционированное сборище прошло в минувшую субботу, ее организаторами выступили соратники блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Мосгордумы из-за большого числа брака в подписных листах, а также наличия в них поддельных подписей.

Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие «оппозиционеры», зазывали граждан на противоправные сходки. Полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила москвичам и туристам безопасность, несмотря на то, что часть участников незаконного митинга вела себя агрессивно.