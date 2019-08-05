Российского робота «Федора» научили шутить и философствовать

Москва, 5 августа. Российский робот «Федор» (Skybot F-850), которого в конце месяца планируют отправить на МКС, получил элементы искусственного интеллекта, его «научили» шутить и философствовать. Об этом заявил исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

Ранее стало известно, что в преддверии полета на Международную космическую станцию (МКС) название робота сменили на Skybot F-850. В настоящее время он находится на Байконуре. На МКС робот отправится 22 августа, возвращение на Землю запланировано на 7 сентября.

На МКС робота перенесут в российский сегмент. Там Skybot выполнит несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

«Как и любой человек, Skybot F-850 очень общительный, с юмором. Он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы: начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса», — цитирует Блошенко РИА Новости.

Встроенный в робота голосовой помощник может общаться на любую тему, которую предложит собеседник.

Перед запуском ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-14» робот будет докладывать о предстартовой подготовке. В ходе старта и во время полета Skybot озвучит его параметры и наблюдаемые события. Кроме того, робот должен будет определить величину перегрузки и наступление невесомости при выходе космического корабля на орбиту.

Покинув землю Skybot будет работать от штатных батарей от скафандров «Орлан».

Ранее Газета.ru сообщила, что робот «Федор» заговорил. Функция специально добавлена, чтобы Skybot мог общаться с космонавтами.