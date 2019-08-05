Глава «Слуги народа» заявил, что конфликт в Донбассе не решить принятием законов

Киев, 5 августа. Урегулирование конфликта на Донбассе нельзя решить принятием законов. Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, отсутствие мира на юго-востоке Украины является одной из ключевых проблем в стране. Он подчеркнул, что ее нельзя решить с помощью законов.

«Это законодательная часть. Этот момент обсуждения в стенах Верховной рады явно тоже будет, но в этой проблеме, в войне это не вопрос законов. Это вопрос желания. Желания закончить эту войну. У украинской стороны оно есть», — считает Разумков.

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот, к власти пришла оппозиция, законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Жители юго-востока Украины не признали результаты государственного переворота и объявили о своей независимости, так появились ДНР и ЛНР. В апреле 2014 года Киев ввел на территорию республик Донбасса свои войска. По данным ООН, жертвами конфликта стали более 13 тысяч человек, сообщает «Газета.ru».

Шестой президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт в Донбассе может быть урегулирован только политико-дипломатическим путем. На встрече с премьером Канады Джастином Трюдо Зеленский подчеркнул, что «действенным» инструментом для решения конфликта является продолжение политики санкций в отношении России.

Отметим, в Москве неоднократно подчеркивали, что не вмешивались и не вмешиваются во внутренние дела других стран и Россия не является стороной конфликта в Донбассе.