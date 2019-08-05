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Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

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Xiaomi запатентовала смартфон с солнечной батареей

Пекин, 5 августа. Китайская компания Xiaomi запатентовала смартфон с безрамочным дисплеем, на задней панели которого будет расположена солнечная батарея.

По мнению специалистов, новый гаджет позволит жителям солнечных стран подзаряжать смартфон без зарядного устройства. Специалисты отмечают, что устройство снабдят выдвижной камерой. Дисплей будет занимать 95% от фронтальной панели гаджета.

Размещение солнечной батареи на задней панели не приведет к утолщению устройства, отмечают эксперты.

Ранее Газета.ru сообщила, что Xiaomi представила три смарт-телевизора в России. Устройства носят названия Mi TV.

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Источник: LetsGoDigital
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