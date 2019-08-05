Составлен топ-5 кроссоверов чуть дороже миллиона рублей

Москва, 5 августа. Автомобильные эксперты составили топ-5 кроссоверов класса B, стоимостью чуть дороже одного миллиона рублей.

На первом месте рейтинга новинка от французских автопроизводителей Renault Arkana. Ее ценник начинается от одного миллиона рублей. Renault при разработке кроссовера использовала множество проверенных деталей, однако, ходовая часть на 55% состоит из новых запчастей. Автомобиль имеет стильный дизайн, в нем используется новый двигатель мощностью 149 лошадиных сил, его объем 1,33 литра. Силовой агрегат — разработка Daimler и Renault.

Второе место — корейская Hyundai Creta. Автомобиль имеет широкий набор базовых и дополнительных опций. Популярность этого кроссовера обусловлена его надежностью, а в случае поломки простым поиском запчастей и сервисов для ремонта.

Третье место — китайский Geely Emgrand X7. Качество материалов внутренней отделки автомобиля на хорошем уровне, передняя часть кроссовера выглядит современно и стильно.

На четвертом месте находится французский Renault Duster. Комплектация Drive c механической шестиступенчатой коробкой передач и двухлитровым 143-сильным двигателем обойдется в 1 048 000 рублей.

Замыкает топ-5 Nissan Quashqai. Цена автомобиля начинается от 1,1 млн рублей. Производитель адаптировал автомобиль под российские условия. Кроссовер комплектуется двухлитровым двигателем мощностью в 144 лошадиных сил.

Ранее в Москве состоялось вручение ежегодной премии «Автомобиль года в России». В голосовании приняли участие 110 тысяч россиян-автолюбителей. Лучшим автомобилем в сегменте кросс-универсалов был назван Subaru Outback, лучшим компактным внедорожником стал Mitsubishi Eclipse Cross.

Как сообщает RT, эксперты выяснили, что в России выросли продажи электромобилей с пробегом.