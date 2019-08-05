Стариков призвал принять меры к влезшим во внутренние дела России странам

Москва, 5 августа. Публицист Николай Стариков заявил, что сотрудничество российской оппозиции с западными структурами означает государственную измену, которая может привести к уголовной отвественности.

«Я думаю, что любое государство имеет право защищать себя от вмешательства извне, и для этого оно должно использовать не только дипломатические органы, но и любые другие «компетентные структуры». Когда политики внутри одного государства получают инструкции, поддержку и, возможно, финансы от другого государства, то это весьма напоминает государственную измену, которая является в любом уголовно кодексе одним из самых тяжких преступлений», — цитирует Старикова портал «Полит Россия».

По словам публициста, когда симпатии коллективного Запада явно находятся на стороне российской «оппозиции» разумно посмотреть ее источники финансирования. Он подчеркнул, что по этому поводу были громкие расследования и уголовные дела.

Говоря о публикациях немецких СМИ о незаконных митингах в России Стариков отметил, что «наших западных партнеров» нужно ставить в ситуацию, когда им просто так с рук ничего не сойдет.

«Deutsche Welle что-то публиковало на русском языке. Я считаю, что в отношении этого ресурса должны быть введены определенные ограничения, если оно вещает на территории Российской Федерации», — заявил публицист.

Стариков резюмировал, что «возмущение» должно быть направлено в виде дипломатической ноты всем странам, «которые имеют наглость пытаться вмешиваться в наши внутренние политические вопросы».

Напомним, в минувшую субботу в столице России прошел незаконный митинг, его организаторами выступили соратники блогера Алексея Навального, получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за большого числа брака в подписных листах и наличия в них поддельных подписей.

Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь и другие, начали зазывать граждан на противоправные сходки. Полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила жителям Москвы и туристам безопасность, несмотря на то, что некоторые участники незаконного митинга вели себя агрессивно.