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В Каире при взрыве кислородного баллона погибли 16 человек

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В Каире при взрыве кислородного баллона погибли 16 человек

Каир, 5 августа. По меньшей мере 16 человек погибли и 21 получил ранения в результате взрыва кислородного баллона в столице Египта. Об этом сообщил официальный представитель египетского Минздрава.

«Шестнадцать человек погибли, 21 получил ранения к этой минуте во время инцидента у Института», — цитирует сообщение РИА Новости.

В МВД Египта уточнили, что кислородный баллон взорвался в результате ДТП.

Ранее Газета.ru сообщила, что российское посольство в Таиланде рекомендовало собирающимся на отдых или уже находящимся в стране россиянам быть аккуратнее и внимательнее из-за серии взрывов в Бангкоке. 

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Источник: РИА Новости
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