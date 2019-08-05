«Оппозиция» фальсифицировала подписи по указке Запада, уверен Клинцевич

Москва, 5 августа. Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что желавшие зарегистрироваться в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы представители «оппозиции» осознанно готовили фальсифицированные подписные листы.

Сенатор указал на существующие в стране условия для мирного волеизъявления, в том числе претензий к власти. По его словам, для этого создан и обеспечивается особый порядок, в то время как «гуляющие с ножами, травматикой, баллончиками с перцем» массы людей на незаконном митинге мешают туристам и гражданам отдыхать.

Он также заявил, что некоторые люди цинично используют в качестве прикрытия детей. Это требуется, чтобы выложить в Интернет картинку и дать заинтересованным иностранным специалистам увидеть, какое давление оказывается в России на свободу слова и волеизъявление.

«В том числе и как [Любовь] Соболь в интервью зарубежным журналистам, где идет попытка еще раз показать, что деньги, выделенные им, потрачены не зря. Они дестабилизируют обстановку в стране и не нуждаются в каких-то политических вопросах, в получении какой-то политической власти. Они заведомо шли на эти претензии, готовя фальшивые подписные листы, зная, что они будут проверены и их не зарегистрируют», — цитирует Клинцевича Newinform.

По словам сенатора, митингующие несистемной оппозиции стремятся создать деструктивные процессы, пошуметь как можно больше, оправдать затраченные на них деньги и «получить какие-то дивиденды».

Напомним, 3 августа в Москве прошел несогласованный митинг, организаторами которого выступили получившие отказ в регистрации в Мосгордуму из-за большого числа брака в подписных листах и наличия в них поддельных подписей соратники блогера Алексея Навального.

Илья Яшин, Любовь Соболь, Дмитрий Гудков и другие, начали зазывать на противоправные сходки граждан. Полиция во главе с руководителем регионального МВД Олегом Барановым обеспечила безопасность жителям Москвы и туристам, несмотря на то, что некоторые участники этого несогласованного митинга вели себя агрессивно.