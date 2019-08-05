Эксперты назвали ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на борт самолета

Москва, 5 августа. Эксперты назвали самые распространенные ошибки, из-за которых у пассажиров может сорваться путешествие и их не пустят на борт самолета.

Чаще всего люди ошибаются и покупают билеты не в тот город. Например, когда пассажирам из Сочи нужно лететь в Москву, но они по ошибке покупают билет Москва — Сочи. Также люди выбирают для покупки не тот месяц. Они путают не только июнь и июль, но и май с октябрем, несмотря на то, что последние два месяца не созвучны.

По словам специалиста сервиса Tutu.ru Оксаны Туровской, в том случае, если человек растерялся и купил еще один билет на нужную дату, то возрастает шанс потерять деньги. Она подчеркнула, что система авиакомпании может посчитать такой заказ двойным бронированием и аннулировать один из купленных билетов. Авиаперевозчик снимает с него бронь, но не возвращает деньги, подчеркнула Туровская.

Иногда пассажиры при покупке билета пишут свое имя в английской раскладке русскими буквами. Например, вместо имени Татьяна получается Nfnmzyf. Ряд авиаперевозчиков разрешает переоформить билет в случае этой ошибки, некоторые — менее лояльны, тогда турист теряет деньги.

Серьезная проблема возникает, если пассажир приобрел билеты на стыковочные рейсы, а затем проигнорировал какой-либо из перелетов. В этом случае, билеты на остальные перелеты также будут аннулированы. Эксперты подчеркивают, что в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств необходимо ставить в известность авиакомпанию. Так, если путешественник не попадает на первый рейс стыковки, он должен аннулировать регистрацию, а также выяснить, можно ли исключить этот сегмент полета.

Некоторые пассажиры неправильно указывают свои контактные данные. Из-за этого им не приходит актуальная информация об изменении рейса и в случае чего они не могут улететь.

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