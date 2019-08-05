США согласуют размещение ракет в Азии с партнерами

Канберра, 5 августа. Вашингтон будет принимать решение о размещении «оборонных ресурсов» за рубежом после консультации с партнерами, сообщил журналистам госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего визита в Австралию.

Ранее министр обороны США Марк Эспер выступил в поддержку планов размещения ракет наземного базирования средней дальности в азиатском регионе после выхода США из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, это необходимо, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

Журналисты попросили Помпео уточнить, означает ли это, что ракеты могут быть развернуты на военной базе в окрестностях города Дарвин в северной части Австралии, где находится более тысячи американских морпехов.

«Я думаю, наши усилия по развертыванию ресурсов, наших оборонных ресурсов для стабильности и сдерживания в мире — это то, что мы всегда рассматриваем, мы рады этому и будем делать это при тесных консультациях с каждым партнером», — цитируют слова Помпео «Известия».

При этом Помпео в очередной раз заявил, что Вашингтон выходит из ДРСМД якобы из-за нарушений со стороны РФ.

В пятницу было прекращено действие ДРСМД по инициативе Соединенных Штатов. Вашингтон свои действия объяснил отказом Москвы выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, как считает американская сторона, нарушают соглашение. Москва отвергала обвинения и подчеркнула, что технические характеристики 9М729 находятся в пределах допустимых договором параметров. 3 августа МИД РФ разместил информацию о прекращении действия Договора на официальном портале правовой информации, передавала «Газета.ру».

Марк Эспер практически сразу выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности в Азии. При этом он подчеркнул, что Штаты «хотели сделать это как можно скорее».

Как полагают эксперты, круг государств, где могут появиться американские ракеты, ограничен. Военный специалист, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил RT, что «кандидатами на размещение ракет средней дальности могут выступить Тайвань, Япония и Южная Корея, которые США контролируют».

С этой точкой зрения согласен и военный обозреватель Виктор Баранец. Однако по его словам, список государств, которые могут разместить ракеты, шире: Япония, Южная Корея, Австралия, Сингапур и Филиппины. По его словам, развертывание ракет в Азии — часть более глобального регионального проекта Вашингтона, который можно назвать азиатским НАТО.