«Зенит» опроверг сообщения западных СМИ о расизме болельщиков

Санкт-Петербург, 5 августа. В петербургском футбольном клубе «Зенит» назвали фейками сообщения иностранных СМИ о якобы проявленном болельщиками по отношению к Малкому расизме.

Малком дебютировал в игре с «Краснодаром» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1. После игры ряд зарубежных СМИ сообщили, что болельщики петербургской команды проявили расизм по отношению к новичку «Зенита».

Сообщение авторы сопроводили записью с выходом Малкома на поле.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj