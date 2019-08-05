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«Зенит» опроверг сообщения западных СМИ о расизме болельщиков

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«Зенит» опроверг сообщения западных СМИ о расизме болельщиков

Санкт-Петербург, 5 августа. В петербургском футбольном клубе «Зенит» назвали фейками сообщения иностранных СМИ о якобы проявленном болельщиками по отношению к Малкому расизме.

Малком дебютировал в игре с «Краснодаром» в четвертом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч завершился со счетом 1:1. После игры ряд зарубежных СМИ сообщили, что болельщики петербургской команды проявили расизм по отношению к новичку «Зенита».

«54 078 человек вместе аплодируют нашему новичку Малкому. Посмотрите сами, а не через слова других», — ответили на обвинение в официальном англоязычном микроблоге в Twitter «Зенита».

Сообщение авторы сопроводили записью с выходом Малкома на поле.

Ранее Газета.ru также сообщила, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг сообщения западных СМИ о якобы проявленном болельщиками клуба в отношении темнокожего новичка расизме. По его словам, западные СМИ «вбрасывают фальшивую информацию» и отметил, что такое «не только в спорте происходит».

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Источник: Twitter
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