Следователи начали проверку по факту гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Санкт-Петербург, 5 августа. Следователи начали доследственную проверку после гибели зацепера на крыше «Сапсана», следовавшего из Петербурга в Москву, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В воскресенье стало известно, что скоростной поезд «Сапсан» прибыл в Москву с задержкой почти на час из-за гибели зацепера. Из-за инцидента на крыше поезда возник пожар.

«Организована доследственная проверка по факту травмирования мужчины на скоростном поезде «Сапсан», — говорится в сообщении следователей.

По данным СМИ, инцидент произошел, когда поезд следовал по территории Тверской области. После гибели зацепера произошел пожар на крыше. Огонь быстро потушили, эвакуировать пассажиров не пришлось. Из-за этого скоростной поезд опоздал на 49 минут.

Как сообщала «Газета.ру» похожий инцидент произошел 31 мая на железной дороге в Москве. По прибытию электрички сообщением «Москва — Нара» на конечную станцию, при осмотре подвижного состава, на крыше последнего вагона машинистом было обнаружено тело подростка с явными признаками электротравмы.