МИД РФ обратится в посольство США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела России

Москва, 5 августа. Дипломатические сотрудники США и Германии, а также государственные СМИ этих стран вмешивались во внутренние дела России во время несанкционированных акций в Москве. МИД РФ направит официальные обращения в посольства этих стран. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила активность пресс-секретаря американского посольства, которая дала оценку незаконной акции.

«Вы лишь компрометируете людей, которые выходят на улицу и говорят о том, что они думают о будущем России, вы их подставляете», — заявила Захарова.

По ее словам, посольство США в Москве опубликовало маршрут субботней незаконной акции, фактически призвав к участию в ней. Захарова подчеркнула, что немецкий телеканал Deutsche Welle также призвал москвичей участвовать в акции. Она назвала это «феноменальным проколом».

Зампредседателя комитета Государственной думы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что вмешательство Запада в незаконные акции протеста может привести к отставке посла США в России.

«Если в результате расследования выявится более серьезное участие Запада – например, попытки финансировать протесты, это уже грозит дополнительными мерами к организаторам акций», — заявил Затулин.

Напомним, 3 августа в Москве прошел незаконный митинг, организованный сторонниками Алексея Навального. Поводом для несанкционированной акции стал отказ Мосизбиркома зарегистрировать «независимых кандидатов», среди которых Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Мосгоризбирком выявил поддельные подписи в подписных листах «оппозиционерах», в том числе подписи умерших людей.

На несанкционированной акции сторонники «оппозиции» пытались организовать массовые беспорядки. Из-за различных правонарушений были задержаны около 600 человек. Позже они были отпущены после проверки документов.

Ранее политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что «независимые кандидаты» устроили скандал вокруг выборов Мосгордуму, для создания повода к массовым беспорядкам. По его мнению, «оппозиционеры» зависят от зарубежного финансирования. Публицист подчеркнул, что не считает их достойными, каких-либо государственных ролей внутри страны.

Писатель и журналист Сергей Минаев высоко оценил реакцию столичного градоначальника Сергея Собянина на прошедшие незаконные митинги. По его словам, мэр Москвы отстоял улицы. Он подчеркнул, что говорить о ситуации с «протестами» в Москве можно «исключительно в циничном режиме». По его словам, нельзя серьезно относиться к тезису, что «оппозицию не пустили на выборы», поскольку власть ее боится.