В Совфеде призвали ужесточить наказание после призывов блогера к убийству детей

Москва, 5 августа. Поступок блогера под псевдонимом «Макс Стеклов», призывавшего к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, обернется законодательными инициативами в России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее Следственный комитет РФ предъявил обвинение в экстремизме блогеру, разместившему под ником «Макс Стеклов» запись в соцсетях с призывом совершать насильственные действия в отношении детей силовиков.

«Когда я впервые увидел эти призывы — ужаснулся. Даже Запад с его машиной пропаганды никогда не опустится до призывов убивать детей. На подобное способен только человек, уверовавший в свою безнаказанность. И российские следователи показали, что располагают всеми возможностями для оперативного поиска и пресечения подобных выходок. Надеюсь, суд тоже не будет снисходителен», — заявил Цеков в интервью ФБА «Экономика сегодня».

По мнению сенатора, произошедшее является примером того, «что анонимность в Интернете порождает экстремистские проявления».

Цеков также обратил внимание на использование оппозиционерами детей в качестве «живого щита» на незаконных митингах.

«И, глядя на то, как радикализируется использование детей в политических целях, лично мне очевидно: назрели изменения в законодательство РФ. Подобные проявления нужно на корню пресечь жесткой ответственностью — скорее всего, уголовной. Я обдумаю эту инициативу и, скорее всего, внесу ее на рассмотрение парламента», — сообщил сенатор.

Напомним, 3 августа в центре Москвы прошел незаконный митинг, который был организован сторонниками скандального блогера Алексея Навального. В ходе митинга «оппозиционеры» пытались организовать массовые беспорядки, однако профессиональные действия правоохранителей позволили избежать провокаций. Сотрудники полиции задержали более 600 участников незаконной акции. При этом почти все задержанные были отпущены после проверки документов.

После акций «Макс Стеклов» призвал сторонников провокаторов к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, участвующих в охране правопорядка во время несанкционированных митингов. Вскоре его личность была установлена, возбуждено уголовное дело, сам пользователь задержан.

Публицист, телеведущий, политический консультант Анатолий Вассерман назвал положительной тенденцией быстрое задержание блогера. По его словам, «человек, призывающий к тяжким преступлениям, не должен остаться на свободе». Он также добавил, что этот факт может значительно сократить «активность следующих «желающих» демонстративно нарушить закон».

С ним согласен член экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Олег Матвейчев. Он назвал действия блогера «разжиганием социальной розни по отношению к представителям определенной группы населения». По словам эксперта, подобные действия должны пресекаться, поскольку сотрудники правоохранительных органов должны быть уверены, что государство защищает их и их семьи.