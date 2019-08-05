Полуобнаженная Королева устроила зажигательные танцы на пляже для поклонников

Москва, 5 августа. Заслуженная артистка РФ Наташа Королева поделилась со своими поклонниками веселым видео с побережья Краснодарского края, где она отдыхает вместе с семьей.

В своем Instagram-аккаунте певица в сторис опубликовала ролик, в котором она в розовом бикини исполняет зажигательный восточный танец на фоне моря. Полотенце она повязала на голову, превратив его в своего рода чалму.

«Шахерезада Степановна на югах, на Черноморском побережье», — пропела Королева, изображая танец героини восточных сказок.

На кадрах можно заметить, что отдыхает на море Королева вместе с Сергеем Глушко и сыном Архипом.

Ранее Королева порадовала своих поклонников обнаженным фото Instagram. Как сообщала «Газета.ру», 46-летняя певица предстала перед миллионами подписчиков своей страницы во время стойки на руках, повернувшись к камере спиной. В подписи к фото она сообщила, что закрывает комментарии, чтобы подписчики «смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе». По словам звезды, на этот поступок ее вдохновила похожая публикация певицы Светланы Лободы. Однако чуть позже певица удалила провокационный снимок.

Чуть позже Королева опубликовала еще одно пикантное фото, на котором запечатлена обнаженной в ванне с пеной. В воду ее, очевидно, загнала жара, установившаяся в Баку, где в эти дни проходил музыкальный фестиваль. Поклонники исполнительницы остались в восторге от снимка. Восхищение они выразили в комментариях к публикации.