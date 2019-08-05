The Sun сообщила, что принц Чарльз может сыграть в новом фильме о Бонде

Лондон, 5 августа. Принц Чарльз получил приглашение об участии в съемках фильма о приключениях Джеймса Бонда. Об этом сообщает The Sun.

Журналисты выяснили, что принц Чарльз посетил съемочную площадку картины, где пообщался с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом. Наследнику британского престола якобы предложили сыграть самого себя.

По словам источника, близкого к съемкам, принц Чарльз идеально подходит для участия в картине. Он подчеркнул, что поклонники агента 007 будут в восторге.

«Приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина», — подчеркнул источник.

Официального подтверждения участия принца Чарльза нет.

Напомним, что во время производства создатели картины столкнулись с проблемами. Во-первых, в августе 2018 года проект покинул режиссер Дэнни Бойл. СМИ писали, что продюсеры хотели убить Бонда, чтобы картина закончилась «эффектной концовкой», а прославленный режиссер выступал резко против такого поворота сюжета. Он назвал его смехотворным. Во-вторых, в 2019 году Дэниел Крейг получил травму во время съемок.

В 2012 году королева Елизавета II снялась в ролике, посвященном лондонской Олимпиаде. По сюжету Джеймс Бонд в исполнении Крейга прилетел в Букингемский дворец, чтобы увезти королеву на вертолете на Олимпийский стадион, где начнется церемония открытия Игр, cообщает «Газета.ru»

Напомним, что Дэниел Крейг играет Джеймса Бонда с 2006 года. В 2017 году он заявил, что уйдет из франшизы, однако продюсеры уговорили его остаться.