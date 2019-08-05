Трамп призвал глав Минюста, ФБР и Конгресса принять меры из-за стрельбы в Огайо и Техасе

Вашингтон, 5 августа. Президент США Дональд Трамп после стрельбы в Огайо и Техасе заявил, что провел переговоры с главами Минюста, ФБР, губернаторами и представителями Конгресса, чтобы обсудить, как остановить массовые убийства в стране.

Как сообщает Fox News, по прибытию в аэропорт Вашингтона Трамп сообщил журналистам, что провел беседы с губернаторами Огайо и Техаса, генпрокурором Уильямом Барром и главой ФБР Кристофером Рэем, а также членами Конгресса США о том, какие меры можно предпринять по данному поводу.

«Многие вещи делаются прямо сейчас», — сообщил глава Белого дома, не уточнил, какие конкретно меры уже предприняты.

Трамп добавил, что в 10.00 (17.00 по московскому времени) в понедельник выступит с заявлением по этому поводу.

В минувшую субботу в одном из торговых центров города Эль-Пасо в штате Техас произошла стрельба, в результате которой погибли 20 человек, еще 26 получили тяжелые ранения. В ночь на 4 августа похожий случай произошел в центре города Дейтон, который расположен в штате Огайо. В результате инцидента погибли 10 человек, более 20 пострадали.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования американскому лидеру Дональду Трампу в связи с двумя случаями массовой стрельбы в штатах Техас и Огайо, сообщала «Газета.ру».

Позднее в воскресенье стало известно, что неизвестный открыл огонь по посетителям парка в американском Чикаго (штат Иллинойс) из проезжающего мимо автомобиля Chevrolet Camaro. Семь человек получили ранения, один из пострадавших находится в критическом состоянии.