Процесс реставрации саркофага Тутанхамона начался в Египте

Каир, 5 августа. Археологи начали процесс реставрации позолоченного саркофага Тутанхамона. Работы проводятся в мастерских нового Египетского музея у пирамид Гизы.

Саркофаг был доставлен в Каир впервые за 97 лет с момента обнаружения гробницы археологом Говардом Картером. Министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани рассказал, что позднее памятник будет выставлен рядом с двумя другими саркофагами вместе с сокровищницами из гробницы.

У саркофага в нескольких местах повреждена деревянная основа, а также золотые пластины, которыми он покрыт. Всему виной влажность — все время он находился без консервации в открытой гробнице.

«Саркофаг перевозили в Каир под усиленной охраной и при помощи специального оборудования, исключавшего любые сотрясения. Затем он прошел семидневный карантин и трехнедельную стерилизацию. Теперь он готов к восстановлению», — подчеркнул министр.

Журналисты, которых пригласили в реставрационные мастерские нового Египетского музея, не смогли увидеть процесс реставрации саркофага. Памятник был закрыт целлофаном от влажности и бактерий, также его защищают от высоких температур.

Напомним ,что гробница Тутанхамона (он правил с 1332 по 1323 год до нашей эры) была обнаружена в 1922 году. Она находится долине Царей в Луксоре.

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