Посольство РФ обвинило британские СМИ в предвзятости при освещении незаконных митингов

Лондон, 5 августа. СМИ Великобритании нарушают принцип беспристрастности при освещении незаконных митингов в Москве, что заставляет задуматься об их ангажированности и непосредственной заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в России. Об этом говорится в комментарии российского посольства в Лондоне.

В российском диппредставительстве обратили внимание на появившиеся в британских СМИ сообщения о действиях российской полиции на митингах в Москве. В посольстве подчеркнули, что прошедшие 27 июля и 3 августа незаконные акции «не имеют ничего общего с демократией и свободой выражения мнения», поскольку реальные цели организаторов провокаций «никак не связаны с обеспечением своих избирательных прав».

Дипломаты также обратили внимание на то, что в акциях «обнаружены лица, находящиеся в розыске в связи с пропагандой экстремизма, а также порядка 150 молодых людей, длительное время уклоняющихся от службы в армии».

«В очередной раз вынуждены отметить предвзятые и лишенные объективности материалы в СМИ Великобритании, посвященные задержаниям незаконно протестующих граждан. Кроме того, активное участие представителей британских медиа в митингах, а также наглядное нарушение ими принципов беспристрастности в освещении данной тематики, заставляет задуматься об их ангажированности и непосредственной заинтересованности в расшатывании внутриполитической ситуации в нашей стране», — говорится в сообщении посольства РФ.

Дипломаты отметили, что в Британии организаторам массовых беспорядков может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы, а полиция Лондона имеет право применять силу по своему усмотрению. В частности, в ходе мирной экологической акции протеста Extinction Rebellion, прошедшей в апреле в Лондоне, были задержаны порядка 500 человек.

Ранее в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство направит обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства во внутренние дела России, сообщала «Газета.ру».

По ее словам, посольство США в России опубликовало подробную информацию о точках сбора и маршруте незаконной акции, состоявшейся 3 августа. Кроме того, ряд американских и немецких СМИ предприняли попытки вмешательства во внутренние дела России. В частности, на сайте немецкой международной общественной телерадиокомпании опубликована новость с призывом участвовать в незаконной акции.

Комментируя действия Вашингтона, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев выразил мнение, что США вместе с союзниками готовы на все, лишь бы очернить Москву. По его словам, МИД РФ по данному вопросу должен предпринять ответные шаги. Первым делом, по его мнению, необходимо пресечь финансирование со стороны Запада подобных незаконных мероприятий. Васильев также предположил, что МИД РФ «очертит круг организаций, которые выступают с подобного рода призывами», после чего может последовать прекращение их работы.