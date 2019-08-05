Боярский рассказал о воскрешении своего персонажа в новой части «Гардемаринов»

Санкт-Петербург, 5 августа. Народный артист РСФСР Михаил Боярский, исполнивший роль шевалье де Брильи в трилогии «Гардемарины, вперед!», рассказал зрителям о продолжении культового фильма и воскрешении своего персонажа.

Боярский дал интервью во время съемок одной из сцен четвертой части фильма «Гардемарины, вперед!». Фрагмент беседы был опубликован в официальном аккаунте картины в Instagram.

Несмотря на то, что персонаж Боярского — французский дипломат, а на деле шпион — погиб, в четвертой части он вновь появится на экранах. Актер приоткрыл завесу тайны, сообщив, что для него было большой неожиданностью, что его персонаж воскрес.

«Есть этому драматургическое оправдание, тем не менее, в общем, это довольно странно, что де Брильи продолжает свою историю в «Гардемаринах». Хотя к нему уже все привыкли. Ну и если воскрес Шерлок Холмс, то почему бы не воскреснуть и де Брильи?! Он враг, а враги очень живучие», — рассказал актер.

Боярский отметил, что его персонаж ему «очень симпатичен».

«Он прошел огонь, воду и медные трубы, как и я. Поэтому я эту роль играю почти без грима», — заметил с юмором актер.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, съемки фильма «Гардемарины-4» проходили в Петербурге. Творческая команда под предводительством известного режиссера Светланы Дружининой работала в Петергофе. Роли в картине исполнят любимые зрителям актеры из предыдущих частей: Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Михаил Боярский и Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, которая исполняет роль Екатерины Великой. События картины будут происходить в 1787 году, основными действующими лицами станут дети гардемаринов из первых частей.

Ранее Боярский сообщил, что продолжение полюбившейся истории зрители смогут увидеть в 2020 году. После Петербурга съемки переместились в Москву. Артист сообщил, что новая часть киноистории может подарить поклонникам хит, который сравнится с популярной песней «Не вешать нос, гардемарины». Композитор Виктор Лебедев уже написал музыку, однако слов у будущего шлягера пока нет.