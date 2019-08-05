Призывы травить семьи силовиков в Росгвардии назвали провокацией

Москва, 5 августа. Призывы в Сети к тому, чтобы вычислять личности сотрудников силовых ведомств и угрожать их семьям, являются провокацией. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он напомнил, что сотрудники Росгвардии и военнослужащие в большинстве своем участвовали в проведении спецопераций в отношении террористов, членов ОПГ, а также делали все возможное, чтобы защитить россиян от опасности.

«Вдвойне удивительно, что в Интернете, прикрываясь ником, гражданин России призывал «вычислять» сотрудников и угрожать членам семей и детям. По сути, он вел себя как провокатор», — заявил Грибакин.

По его словам, уголовное дело, возбужденное против автора поста, станет уроком для людей, не понимающих, где проходит грань между угрозами и шуткой.

«Многие считают, что слова в социальных сетях и тем более реальные угрозы от того, что они высказаны в Интернете, теряют свою силу в реальности, но это не так», — подчеркнул официальный представитель Росгвардии.

Он подчеркнул, что представители ведомства всегда внимательно изучают публикации в Сети, связанные с деятельностью Росгвардии, и принимают различные меры реагирования.

Напомним, правоохранители задержали жителя Подмосковья Владислава С. 1989 года рождения. Мужчина подозревается в разжигании насилия в отношении сотрудников силовых ведомств. По версии следствия, он призывал к противоправным действиям в социальной сети Twitter, где писал под ником «Макс Стеклов». В его квартире провели обыск, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей Роман Носиков прокомментировал ситуацию с проектом «Сканер», который публикует фотографии и личные данные сотрудников силовых ведомств РФ.